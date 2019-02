publié le 28/02/2019 à 04:56

Quand le monde agricole s'allie à Microsoft. Un partenariat a été annoncé mercredi 27 février au Salon de l'agriculture entre les grandes coopératives françaises et le géant mondial de l'informatique. La ferme de demain sera gérée grâce au tracteur, mais aussi au big data et au Cloud.



D'abord, les agriculteurs sont l'une des populations en France les plus connectées à internet. Aujourd'hui, quand vous achetez un tracteur, il est forcément relié au satellite et équipé d'écrans et de toutes sortes d'applications. Un tiers des agriculteurs utilisent tous les jours ces nouvelles technologies.

Hier le groupe Invivo qui représente les grandes coopératives françaises s'est donc allié a Microsoft. Les agriculteurs vont pouvoir bénéficier du Cloud et de sa puissance informatique pour développer encore plus d'outils.

Mais à quoi servent-ils ? En regardant la couleur de feuilles d'un maïs, de la terre, en combinant des paramètres, la météo, l'humidité, des algorithmes sont désormais capables non seulement de prévenir l'agriculteur que sa culture manque d'eau ou qu'elle est attaquée par des insectes, mais aussi de prévoir, avec précision, quand ils vont attaquer et quand la plante aura soif. Tout cela permet de traiter, d'arroser au bon moment, au bon endroit. C'est une source d'économie énorme pour les paysans.

Une profession qui reçoit très mal internet

Autre exemple : un agriculteur quand il travaille dans son champ a besoin de ses deux mains, donc pour utiliser toutes ces nouvelles technologies, la reconnaissance vocale lui est utile : il dicte à son smartphone des informations.



Mais tout cela demande un accès internet performant. Or dans de nombreuses zones rurales en France, la 3G n'est pas encore arrivée. Les agriculteurs demandent donc au gouvernement d'obliger les opérateurs à améliorer le réseau. L'une des professions qui aurait le plus besoin d'internet est celle qui le reçoit le moins bien.