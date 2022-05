En Normandie, la pointe du Hoc s'est effondrée

C'était inéluctable, les offensives du vent, de la pluie et de la mer ont eu raison de plus de la moitié de l'éperon, qui s'est donc éboulé à cause de l'érosion. Pour Marc Laurenceau, le responsable du D-Day Overlord : "On a une partie qui s'est effondrée et qui fragilise ce qu'il reste. Cela annonce que, dans les prochaines décennies, on va avoir une dégradation des sites historiques de la bataille de Normandie, qu'il s'agisse de la pointe du Hoc, des vestiges du port artificiel d'Arromanches qui sont condamnés dans les prochaines années à venir".

Et cela malgré les efforts de l'homme, il poursuit "la pointe du Hoc a fait l'objet de nombreux travaux depuis 2010 pour faciliter ce ruissellement des eaux de pluie, avec l'installation de canaux, de la consolidation de la base des falaises. Ça ne suffit pas, et l'érosion continue et marque son temps".

C'est un crève-cœur pour tous les amoureux de ce site historique, escaladé le 6 juin 1944 au petit matin par 261 rangers américains qui avaient pour mission de prendre les bunkers allemands et de détruire l'artillerie. Un lieu synonyme à jamais de la bravoure et de l'esprit de sacrifice. Un site historique qui reçoit chaque année plus de 500.000 visiteurs.



