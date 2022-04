Un couple repêche un boa de 3,5 mètres en Normandie

Deux habitants de Ciel-sur-Mer, prés de Tréport, en Seine-Maritime, ont découvert le cadavre d'un boa constrictor de 3,5 mètres. Le couple de personnes âgées était en balade au barrage du moulin quand il a fait leur inhabituelle découverte.

Le site Actu.fr rapporte que c'est Michèle Choquart, 81 ans, qui a repêché l'énorme serpent, qui serait un boa constrictor, qui n'est pas une espèce venimeuse pour l'homme. Cette espèce de serpent fait habituellement entre 1,5 et 3,5 mètres de long et pèsent entre 6 et 16kg, avec des records à 4 mètres pour 40 kg. Les boas constrictors ne vivent pas naturellement en Normandie, ils viennent d'Amérique centrale et du sud, ainsi que des Antilles.

Le couple d'octogénaires ont eu un bon reflex : ils ont directement appelé la gendarmerie, qui n'a pas souhaité faire le déplacement. Ils ont alors appelé les pompiers qui leur ont dit de remettre le cadavre à l'eau. Le couple s'est exécuté, l'odeur du corps étant difficile à supporter.