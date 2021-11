Normandie : pourquoi y a-t-il deux léopards dorés la gueule ouverte sur le drapeau ?

Ce détail était aux yeux de tous depuis plus d'un an, et pourtant personne n'a rien remarqué. Emmanuel Macron a modifié le bleu du drapeau de la France. Désormais, un bleu marine, plus foncé, apparaît derrière le président de la République lorsqu'il s'exprime. RTL s'est donc penché sur l'histoire des drapeaux et notamment celui de la Corse.

Sur le drapeau régional normand on peut voir deux léopards couleur or la gueule ouverte, griffes dehors sur fond rouge. Ils proviennent du plus ancien blason connu des Plantagenets, au XIIème siècle. En effet, c'est Henri II Plantagenêt (1133-1189) qui a choisi le blason à deux léopards.

Les descendants de Guillaume le Conquérant ont mis en avant ces félins car ils évoquent la force, la bravoure, et la noblesse. Des valeurs proches de l'idéal médiéval en vigueur.