Certaines entreprises souffrent d'un manque de main d'œuvre et peinent à recruter. Afin de motiver les candidatures et faciliter les entretiens d'embauche, certaines d'entre elles trouvent des idées originales pour actualiser les processus de recrutement.

Au premier trimestre 2023, le chiffre du chômage en France de 7,1%. Alors qu'Emmanuel Macron vise l'objectif du "plein-emploi", les entreprises cherchent de nouveaux moyens d'attirer de futurs employés. À l'image de ces "entretiens à l'aveugle", organisés à Lorient dans le Morbihan.

Un rideau sépare les candidats des recruteurs. Chacun des demandeurs d'emploi ont deux minutes trente pour convaincre une soixantaines de professionnels sans possibilité de se voir. Un entretien version The Voice où, dans un premier temps, seule la présentation des candidats importe.

Des auditions à l'aveugle avant un face-à-face

À l'issue de cette session, des centaines de contrats sont disponibles. Cela s'explique entre autre par une pénurie de candidatures dans certains secteurs : "On cherche beaucoup de monde pour cet été, beaucoup d'opérateurs de production, du personnel en maintenance", explique entre autre la responsable des ressources humaines d'une entreprise.

Pour les candidats, la formule séduit aussi car elle apparait moins stressante qu'un entretien classique : "Le physique ne compte pas derrière le rideau, l'apparence ne compte pas, l'âge non plus, et je pense que c'est une bonne chose", confie Philippe, en recherche d'emploi depuis plus de huit mois.

Après la première phase d'audition, des entretiens en face-à-face sont organisés, permettant aux candidats d'enfin rencontrer les recruteurs. Sur ce type de sessions à l'aveugle, c'est entre 30 et 40% des candidats en moyenne qui trouvent un emploi.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info