Le président du groupe Renault, au micro de RTL, fait le pari de la compétitivité en France notamment dans l'objectif du 100% électrique d'ici à 2030. Au détriment des emplois ? "On va sauver des emplois", a assuré Jean-Dominique Senard. "Renault a été plutôt exemplaire de ce côté-là. Il y a quatre ans, quand je suis arrivé dans le groupe, on a commencé par me dire qu'il fallait fermer l'usine de Flins (Yvelines). En réalité, on a sauvé 3.000 emplois. Et Flins est en train de devenir l'usine la plus moderne au monde en termes de recyclage, d'hydrogène..."

"Les usines du Nord sont en train de revivre [...] Il faut les remplir comme des œufs. On est sûr, à partir de là, de gagner de la compétitivité. C'est en bonne voie", a-t-il ajouté dans RTL Soir. Précisant qu'il restera un certain nombre de sujets à traiter, comme le coût du travail, "un vrai sujet de différenciation de la France, y compris avec des pays voisins".

Ce lundi 6 février, Nissan et Renault ont signé un nouvel accord d'union. Alors que Renault détenait 43,4% de Nissan, les entreprises ont conclu un nouvel accord pour quinze ans, selon lequel elles auront une "participation croisée de 15%". L'ère Carlos Ghosn semble désormais appartenir au passé.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info