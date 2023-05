INFO RTL - Emploi : La Poste recrute 6.000 personnes pour des jobs d'été de mi-juin à mi-septembre

Pour distribuer le courrier ou pour aider à l'envoi des colis, La Poste recrute 6.000 saisonniers en job d'été dans toute la France, en CDD ou contrat d'intérim. Ces jobs d'été seront rémunérés 1.900 euros brut/mois. Pas besoin d'avoir de diplômes particuliers pour postuler, il suffit d'avoir son permis B pour être facteur.

"Tout le monde peut postuler, partout en France, et cela peut servir de tremplin pour après, car on recrute 4.800 CDI et 4.300 alternants pour ceux qui veulent continuer l'aventure ", précise Cécile Pasdeloup, la directrice du développement Ressources Humaines pour le groupe La Poste. Elle cherche des personnes avec un bon esprit d'équipe et le sens du service.

Pour les jobs de facteurs, il suffit de se rendre sur le site www.laposterecrute.fr pour trouver les offres à côté de chez soi. Et pour les jobs de chargés de clientèle, les candidats sont invités à se rapprocher des agences d'intérim les plus proches de chez eux.

Kamila Jaffar, à 23 ans, étudiante en marketing peut témoigner des perspectives d'évolution. Elle a vu une annonce dans son bureau de poste à Antony en déposant son colis l'année dernière. Elle a postulé et fait un job d'été dans son bureau de poste. Ensuite, elle a décroché un contrat en alternance d'un an à la Direction Régionale de la Poste des Hauts-de-Seine en marketing et devrait continuer en CDI à l'issue de son contrat, en octobre. De quoi créer des vocations...

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info