Emmanuel Macron : était-ce le bon moment pour démissionner ?

et La rédaction numérique de RTL

publié le 30/08/2016 à 21:50

Au terme d'une journée électrisée par les rumeurs de sa démission, Emmanuel Macron a pris la parole afin d'annoncer publiquement son départ du gouvernement mardi 30 août 2016. Après deux années passées à Bercy, le ministre de l’Économie abandonne donc le gouvernement "pour se consacrer entièrement à son mouvement politique". L'ex-membre du gouvernement se lance dans "une nouvelle étape" et n'hésite pas à préparer le terrain pour une éventuelle candidature pour l'élection présidentielle de 2017.



"C’est quelque chose qui est réfléchi depuis longtemps, ce n’est pas une décision qu’on prend comme ça à la légère. Si au cœur de l’été, il avait pu le faire il l’aurait fait. Mais les événements dramatiques du mois de juillet l’ont retardé", explique Philippe Besson, qui connaît personnellement l’ex ministre de l’Économie. Yvan Rioufol comprend aussi la décision de l’ancien conseiller de François Hollande, qui "prend acte d’un double naufrage", "celui du socialisme" et celui de "la politique traditionnelle".

Les deux derniers polémistes ont une vision plus contrastée. "Il est assez rare que les rats quittent le navire après l’avoir fait couler", lâche Gérard Miller qui assimile la décision d’Emmanuel Macron à un coup de poignard porté dans le dos de son mentor, François Hollande. "Pour l’instant, je ne vois pas en quoi il y a trahison", tempère Alain Duhamel pour qui la volonté "d’émancipation" du ministre était connue depuis longtemps et pour qui la véritable rupture concerne "Manuel Valls plus que François Hollande".

On refait le monde avec :



- Alain Duhamel, éditorialiste

- Philippe Besson, écrivain

- Yvan Rioufol, chroniqueur au Figaro

- Gérard Miller, psychanalyste