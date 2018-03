Jean-Claude Mailly : Emmanuel Macron a "un bon successeur"

et La rédaction numérique de RTL

publié le 30/08/2016 à 19:47

Quelques secondes après les explications du ministre de l’Économie sur son départ du gouvernement mardi 30 août, Jean-Claude Mailly n’a pas paru particulièrement ému par la démission du locataire de Bercy. "Je pense qu’il a été plus influent à l’Élysée qu’à Bercy", lâche le secrétaire général de Force ouvrière (FO), qui n’a pas manqué de faire remarquer que le ministre de l’Économie démissionnaire possédait un "bon successeur" en la personne de Michel Sapin.



L’ancien conseiller de François Hollande n’est pas vraiment dans le cœur de Jean-Claude Mailly, qui rappelle qu’il est notamment "l’un des pères du Pacte de responsabilité et de la loi Travail" auxquels son syndicat s’est frontalement opposé. "Il fait sa conception de la politique, c’est son droit. La transidéologie, c’est aussi une idéologie", lâche par ailleurs Jean-Claude Mailly. Selon le leader de FO, le ministre de l’Économie était plus attentif au développement de son mouvement qu’à certains de ses dossiers "depuis plusieurs mois".