publié le 30/08/2016 à 19:37

Stéphane Le Foll "prend acte" de la démission d'Emmanuel Macron de son poste de ministre de l'Économie. Et ne se prive pas de dire ce qu'il en pense, entre les lignes. Le porte-parole du gouvernement a réagi, mardi 30 août, au micro de la chaîne BFMTV.



"Quand on est au gouvernement, on travaille dans une équipe, on travaille en fonction d'un projet", explique-t-il, soulignant qu'Emmanuel Macron a fait le choix de tracer sa route il y a un certain temps déjà. Il organise "son propre parti, avec les obligations que ça doit bien sûr susciter". Mais Stéphane Le Foll ne s'arrête pas là et vise plus frontalement son ancien collègue démissionnaire en expliquant qu'être ministre, on le fait "avec la volonté de trouver les bonnes solutions, de travailler à l'intérêt général".

Le ministre de l'Agriculture attaque un peu plus fort encore le désormais ancien locataire de Bercy : "Une petite remarque : il est souvent plus facile de dire ce qu'on n'est pas, et beaucoup plus difficile de dire ce que l'on est", conclut-il, en visant cette fois sans mystère la déclaration d'Emmanuel Macron qui avait confié ne pas être socialiste, en marge d'un déplacement au Puy-du-Fou, le 19 août.