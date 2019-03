L'heure et demie, la demi-heure et les demis de mêlée

publié le 23/03/2019 à 09:20

Amis des mots, pour fêter la Semaine de la langue française, je vous propose une mini dictée d'une phrase. Prenez un stylo et n'allez pas lire la solution en bas de page ! Écrivez : "À neuf heures et demi ?, deux demi ? de mêlée à demi ? saouls boiront trois demi ? de bière en une demi ? heure".



Si vous n'êtes pas sûr d'avoir tout bon, dans trois minutes, vous aurez tout compris sur demi, ce petit mot au comportement très irrégulier, et pas facile à mémoriser si j'en juge par le nombre d'erreurs que je vois un peu partout...



J'étais en train de lire une recette de crumble cette semaine quand je suis tombée sur "une demi-pomme" mal orthographiée qui a fait déborder le vase. Alors, écrit-on "une demi-pomme" avec ou sans e à demi ? Avec ou sans trait d'union entre demi et pomme ? Et quand il y a plusieurs demi-pommes, est-ce qu'il faut un s à demi pour marquer le pluriel ?



"Quand demi précède le nom qu'il modifie, il reste invariable et se lie à lui par un trait d’union", explique l'Académie française. On écrit donc "une demi-pomme", comme "une demi-heure", D.E.M.I. + trait d'union.



En revanche, quand "demi suit le nom qu'il modifie, [alors] il est précédé, sans trait d'union, de la conjonction (…) et il s'accorde en genre avec le nom qu'il modifie". Je traduis : et demi s’accorde au féminin, s’il y a lieu, mais ne prend jamais la marque du pluriel. Et l'Académie donne les exemples "deux heures et demie" (accord au féminin, mais sans s) et "deux kilomètres et demi" (demi au masculin, et pas davantage de s final).

Une coquetterie supplémentaire, pour les maniaques dans mon genre : on écrit bien "deux heures et demie" ou "quatre heures et demie" mais on écrit "midi et demi" et "minuit et demi" (puisque midi et minuit sont masculins).

Des exceptions... comme toujours

Autre cas : "à demi", dans le sens de presque : "Ils sont à demi saouls", "Les travaux sont à demi terminés". Là, demi est invariable dans tous les cas, et sans trait d'union devant les adjectifs (à demi saoul), mais avec un trait d'union devant un nom (à demi-mot).



En résumé, une demi-heure, comme une demi-pomme, comme mille demi-bananes, pas de e ni de s à demi, mais un trait d'union en compensation. Deux bananes et demie, comme deux heures et demie, jamais de trait d'union ni de s, mais on accorde demi au féminin. En somme, demi prend parfois un e, jamais de s.





Sauf – mais oui, bien entendu, il y a une exception, autrement ce ne serait pas rigolo – quand il est buvable ou quand il joue au rugby. Dans ces cas, exceptionnellement, demi est un nom : "Les deux demiS de mêlée ont bu trois demiS de bière chacun". Voilà, maintenant vous êtes capable de faire sans faute la dictée du début.



S'il vous reste une hésitation, voici le corrigé : "À neuf heures et demie, deux demis de mêlée à demi saouls boiront trois demis de bière en une demi-heure".