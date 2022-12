Électricité : Mac Lesggy explique comment la stocker

C’est la grande question qui est sur toutes les lèvres : va-t-on passer l’hiver sans coupures de courant ? Ces coupures nous menacent en cas de pointe de consommation, c’est-à-dire le matin ou le soir vers 19 heures, s’il fait froid, c’est là que la consommation est à son maximum. Le reste du temps c’est-à-dire dans la nuit ou dans l’après-midi, la consommation est plus faible. Stocker l’électricité est d'ailleurs un enjeu essentiel pour les années à venir.

Cela nous permettrait effectivement de passer les pointes de consommation, ou bien de faire travailler des moyens de production intermittents, éoliennes, panneaux solaires, pour produire de l’électricité quand il y a du vent ou du soleil, pour s’en servir plus tard quand la France a besoin d’électricité pour s’éclairer ou se chauffer. Mais stocker l'électricité n’est pas une question simple.

La quantité d’électricité que l’on peut stocker se mesure en kWh. Si vous prenez une batterie bien performante, elle peut stocker 220 kWh par m3. Pour passer une grosse pointe électrique, à 80 GW pendant 2 heures, on a besoin de 5 GW de secours pendant ces 2 heures, pour soulager notre outil de production qui tourne à plein. 5 GW pendant 2 heures, cela fait 10 GWh, autrement dit 10 millions de kWh, donc 45.000 m3 de batteries. C’est juste la moitié du volume de la Tour Montparnasse. Pour deux heures d’appoint ! Sans parler du coût : quelques dizaines de milliards d’euros !

Les STEP comme solution ?

Évidemment, personne au monde n’a jamais construit de batterie aussi gigantesque. Les batteries ne sont pas une solution, la seule manière aujourd’hui de stocker l’électricité c’est de remplir des barrages réversibles, en y remontant de l'eau par pompage, aux heures creuses, pour les vider aux heures de pointe. C’est ce qu’on appelle des STEP, des Stations de Transfert d’Energie par Pompage. Il y en a 6 en France, la plus grande d’entre elles c’est le barrage de Grand-Maison dans l’Isère.

Avec nos 6 STEP, une fois qu’elles sont remplies, on peut fournir nos 5 GW pendant 3 heures, puis, parce que certains se vident plus vite que d’autres, encore 2,5 GW pendant une vingtaine d’heures ! Sauf que 5 GW pendant 3 heures, on est au maximum, et les STEP sont plus longues à se remplir qu’à se vider. Face à de gros pics de consommation, les STEP actuelles ne suffiront pas à éviter les délestages. On serait plus confort avec plus de STEP.

On pourrait en construire plus, mais les sites les plus intéressants ont été exploités en France, même s'il reste des barrages existants à convertir en STEP. Les Suisses viennent de construire une immense STEP dans les Alpes, les Espagnols misent dessus. Pour des questions de rentabilité et de visibilité de notre politique énergétique, les énergéticiens français s’en sont détournés.

Or, tout porte à le croire, nous entrons pour quelques années dans une ère de précarité énergétique, avec des prix de l’électricité qui resteront élevés, nous ferions bien de nous réintéresser au STEP !

