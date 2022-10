Einville-au-Jard : un couple de médecins fait défection, les habitants s'inquiètent

En Meurthe-et-Moselle, le village d'Einville-au-Jard n'aura bientôt plus aucun médecin. Les habitants sont consternés et en colère car le couple de généralistes, qui exerçaient jusqu'alors, ont quitté jeudi la ville, sans prévenir leur patientèle. Juste en laissant un mot scotché sur la porte du cabinet médical.

"Ce n'est pas très fair-play de leur part", lâche une jeune femme. "C'est inadmissible... Ils laissent dans l'embarras tous les patients de la région", déplore une autre habitante. "Maintenant, on se démerde quand on a un problème de santé", lâche, désespéré, un riverain. Et pour cause, il reste un seul médecin dans la ville et il part à la retraite l'an prochain.

"C'est la tuile", reconnaît Jacques Lavoil, président de la communauté des communes du Sânon, qui va accélérer la recherche du nouveau praticien. "Mais aujourd'hui, le départ de ces deux médecins va débloquer la situation et pourra peut-être donner l'envie à un médecin de venir ici. En termes d'aide matérielle, on lui permettrait d'avoir 6 mois de loyer offert."

Les autres professionnels de la maison de santé ont scotché un deuxième papier à côté du premier : "Ne vous inquiétez pas, nous sommes toujours présents."

