publié le 08/03/2019 à 05:15

La maison plus égalitaire que le travail ? C'est en tout cas la perception de plus d'un Français sur deux (56%) qui jugent que l'égalité domestique homme-femme est atteinte, selon un sondage BVA pour RTL. À titre de comparaison, 28% des personnes interrogées seulement estiment que celle-ci s'est réalisée au travail.



Et à y regarder de plus près, les avis divergent entre les deux sexes sur le sujet. Les hommes auraient tendance à survaloriser "leurs propres comportements" à la maison nous-dit l'étude. Ils sont en effet 63% à percevoir le foyer comme égalitaire contre seulement une femme sur deux (50%).

Dans l'ensemble des domaines étudiés, les femmes estiment d'ailleurs que des progrès sont encore à faire. À titre d’exemple, dans le domaine des médias, la majorité des hommes (53%) considèrent que l’égalité est au moins partiellement atteinte alors que la majorité des femmes (57%) estiment que l’on y est pas encore.

Et c'est particulièrement vrai dans le domaine de la politique, qui avec le travail est pointé du doigt par l'étude. Ainsi, la "chose publique" est irrémédiablement perçue comme inégalitaire pour 27% des Français, et plus encore pour 22% des femmes, comme le synthétise le tableau ci-dessous.

Au travail, 28% des Français considèrent que l'égalité hommes-femmes est atteinte, Crédit : BVA

*Enquête mondiale réalisée sur un échantillon de 1000 personnes par les instituts du réseau WIN, dont l’institut BVA en France. Les interviews ont été conduites online, du 23 au 29 novembre 2018.