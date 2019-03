publié le 06/03/2019 à 07:08

34% de la population française estime qu'il est facile de se dire féministe sur son lieu de travail. C'est ce que révèle un sondage de RTL Girls et WondHer, réalisé par BVA (1) à l'occasion du 8 mars, Journée internationale des droits des femmes.



La question de l'engagement féministe en dehors du cercle privé semble ne pas aller de soi puisque, si on regarde le sondage plus en détails, près de 51% des personnes interrogées pour ce sondage pensent qu'il est "plutôt difficile" de revendiquer son engagement tandis que près de 15% des personnes sondées préfèrent ne pas se prononcer sur la question.

Les hommes sont les plus optimistes sur ce sujet. 40% d'entre-eux jugent qu'il est plutôt facile de se dire féministe contre seulement 28% des femmes. "Au travail, c'est un vrai effort pour certains car il y a la menace parfois d'une hiérarchie, du regard des autres", analysait pour RTL Girls le producteur Maxime Ruszniewski, cofondateur de La Fondation des Femmes.

À l'approche de la Journée internationale des droits des femmes, RTL Girls et WondHer s'associent donc pour mettre fin au tabou du féminisme avec un objectif : que 100% des Françaises et des Françaises se déclarent féministes et embrassent cette vision de la société. Un monde plus égalitaire est possible et, surtout, nécessaire.



(1) L'enquête a été réalisée auprès d'un échantillon de 1003 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus (méthode des quotas) du 26 au 27 février 2019.