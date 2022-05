Éducation nationale : pourquoi y a-t-il une pénurie d'enseignants ?

L'académie de Versailles a organisé un "job dating" ce mardi 31 mai, en partenariat avec Pôle Emploi. L'objectif de cette opération est de recruter de nouveaux enseignants pour la rentrée prochaine. Pas moins de 2.000 postes sont à pourvoir.

Il y a aujourd'hui un déficit de candidats au concours de l'enseignement, particulièrement à Versailles, la plus grosse académie de France. Pour attirer des contractuels, il faut employer les grands moyens, selon la rectrice de l'académie, Charline Avenel. "On est dans un contexte de marché de travail qui se tend, de plein emploi. Ça veut dire que l'Éducation nationale est en concurrence avec d'autres employeurs. C'est la raison pour laquelle il faut qu'on soit assez offensif et attractif : parler de nos métiers, recruter selon des modalités efficaces et s'assurer que nous aurons des professeurs devant nos élèves pour la rentrée", confie la rectrice.

Depuis dix ans, le nombre de candidats au concours d'enseignant baisse, soit depuis que le concours n'est plus à Bac+3 mais au niveau Master. Le vivier s'est réduit car, quitte à avoir un Bac+4 ou un Bac+5, beaucoup d'étudiants se disent que pour le même prix ils vont autre chose que professeur. Le vivier s'est d'autant plus réduit pour cette session 2022 pour des raisons techniques : le concours a été déplacé. L'an dernier, il s'était déroulé en Master 1. Cette année, en Master 2. Donc, n'ont pu se présenter que ceux qui n'avaient pas eu le concours l'année dernière, ce qui fait beaucoup moins de candidats pour cette année de transition.

