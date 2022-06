Bac 2022 : calendrier, épreuves, coefficients… Ce qu’il faut savoir

Après deux années perturbées par la pandémie qui avaient vu la suppression de la plupart des grandes épreuves écrites, ce baccalauréat 2022 a des aspects plus "normaux". C'est aussi la première fois cette année que les épreuves écrites de spécialité se déroulent depuis la réforme du bac. 520.000 lycéens les ont déjà passées à la mi-mai, mais si leur coefficient est important, l'enjeu est moindre puisque ces notes ne sont pas prises en compte dans Parcoursup, la plateforme d'admission dans l'enseignement supérieur.

Pour les élèves en Terminale qui passent le baccalauréat général et technologique, ces épreuves écrites de spécialité se sont déroulées mercredi 11, jeudi 12 et vendredi 13 mai. Les élèves pouvaient choisir deux matières "majeures" parmi les 12 spécialités proposées, relatives aux 12 matières enseignées en première et terminale.

Reste encore à passer l'épreuve écrite de philosophie pour les Terminales, qui aura lieu le mercredi 15 juin, de 8h à 12h. L'épreuve du Grand oral aura lieu du lundi 20 juin au vendredi 1er juillet. Les élèves de Premières devront eux passer l'épreuve anticipée de français écrit (le 16 juin) et oral (du 21 juin au 2 juillet).

Le calendrier complet

Baccalauréat général et technologique :

Épreuve anticipée de français écrit : jeudi 16 juin (après-midi)

Épreuve anticipée de français oral : du lundi 21 juin au vendredi 2 juillet

Épreuve écrites de spécialités : mercredi 11, jeudi 12 et vendredi 13 mai

Philosophie : mercredi 15 juin (matin)

Grand oral : du lundi 20 juin au vendredi 1er juillet

Résultats du bac : à partir du 5 juillet 2022

Oraux de rattrapage : à partir du 5 juillet

Baccalauréat professionnel :

Épreuves générales écrites : mardi 14, mercredi 15, jeudi 16, vendredi 17 et du lundi 20 au vendredi 24 juin

Français, Histoire-géographie et Enseignement moral et civique : le mardi 14 juin

Prévention, Santé et environnement, Économie-droit et Économie-gestion : le mercredi 15 juin

Arts appliqués et cultures artistiques : le jeudi 16 juin

Langues vivantes A (dans la mesure du possible, la partie écrite et la partie orale se dérouleront le même jour) : le jeudi 23 juin

Langues vivantes B (dans la mesure du possible, la partie écrite et la partie orale se dérouleront le même jour) : le vendredi 24 juin

Comment est calculée la note finale ?

Plusieurs coefficients rentrent en compte pour déterminer la note finale du baccalauréat. En 2020, les lycéens de Terminale avaient obtenu -ou pas- leur baccalauréat sur la base de leurs notes en contrôle continu. À cause de la pandémie, les épreuves avaient été annulées. L'an dernier, le contrôle continu avait encore représenté l'essentiel de la note finale de l'examen. La philosophie avait été la seule épreuve écrite, avec le français en Première.



Cette année, l'Éducation Nationale précise que le contrôle continu représente 40% de la note finale. Le contrôle continu représente la moyenne annuelle des bulletins scolaires du cycle terminal (classes de 1re et terminale). Le reste des épreuves comptent alors pour 60% de la note finale.



Les épreuves anticipées de français (écrite et orale), ont chacune un coefficient de 5, soit 5% de la note finale (10% à elles-deux). Les deux épreuves de spécialités passées mi-mai ont chacune un coefficient de 16 et représentent donc 32% de la note finale. Le Grand oral a un coefficient de 10 en voie générale et 14 en voie technologique. Enfin, l'épreuve écrite de philosophie a un coefficient de 8 en voie générale et 4 en voie technologique.

