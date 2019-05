publié le 14/05/2019 à 20:56

La Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) et les jeunes agriculteurs ont fait passer un grand oral aux candidats des élections européennes dont Nathalie Loiseau, la tête de liste de LaREM, mais aussi des candidats Les Républicains, du Rassemblement National, d'Europe Écologie-Les Verts et de la France Insoumise et du Parti Socialiste pour faire le point sur leurs idées concernant l'agriculture.



Sa présidente Christiane Lambert souligne que de nombreux candidats ont évoqué le sujet de la transition de l'agriculture : "Ils ont parlé d'agriculture alors que d'habitude dans cette campagne, on en entend très peu parler. Le mot qui est revenu le plus souvent est celui de la transition. Il est évident que le candidat qui nous dit qu'il veut une Europe 100% en agriculture biologique n'a pas convaincu l'auditoire comme ce fut le cas pour celui d'Europe Écologie-Les Verts. Même si la transition est longue, cela ne me paraît pas réaliste".

La présidente de la FNSEA a également rappelé la qualité de l'agriculture française par rapport à ses homologues européens : "Nous les agriculteurs, voulons une transition réaliste, accompagnée. L'agriculture française est parmi les plus vertueuses en matière environnementale et bien plus que d'autres pays qui ne se préoccupent de cette question que depuis une dizaine d'années".

Christiane Lambert affirme que la FNSEA n'a pas donné de consigne de vote particulière aux agriculteurs : "Il n'y a pas de consigne de vote de la part de la FNSEA ni des jeunes agriculteurs. Il n'y en a pas eu et il n'y en aura jamais. [...] Certains mots ont été trop absents du débat comme l'innovation pour trouver des solutions par rapport à la transition écologique dont nous avons besoin".