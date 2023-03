ÉDITO - "Il y en a assez des gens qui vivent dans le monde de Oui-Oui", fustige Alba Ventura, qui défend les policiers

J'admire beaucoup Laurent Nuñez, car en toutes circonstances il garde son calme, son sérieux. Il n'est ni trop raide, ni trop autoritaire, mais ferme juste ce qu'il faut et maître de lui. Il a remis en place avec aplomb mardi 28 mars la Défenseure des droits Claire Hédon, qui avait rappelé dans le journal Le Monde que le premier objectif du maintien de l'ordre était "le respect de la liberté de manifester."

Elle a dû rater un épisode, non ? Elle n'est pas très à jour, Madame la Défenseure des droits. Elle n'a peut-être pas vu ces gens cagoulés, habillés de noir, qui caillassent les magasins, qui défoncent le mobilier urbain, qui envoie des boules de pétanque et du mortier sur les forces de l'ordre. Et donc ils doivent faire quoi en face, jouer aux billes ?

Évidemment, Laurent Nuñez est trop poli pour lui avoir répondu comme ça. Il lui a dit de manière très courtoise qu'il l'invitait à l'accompagner en salle de commandement de la Préfecture de police pour voir comment ça se passe. Pour voir à quel moment il engage la force, et pour qu'elle comprenne mieux ce que veut dire une réponse proportionnée lorsque vous avez affaire à des fous furieux.

La police n'est pas exempte de problèmes, certains policiers outrepassent les ordres. Laurent Nuñez a reconnu des dérapages, notamment de la brigade motorisée, qui est dans le viseur. Mais il y en a assez de ces gens qui vivent dans le monde de Oui-Oui, pour qui la violence serait toujours du même côté. Il y en a assez d'Amnesty, qui ne juge que le recours à la force des policiers et pas la dangerosité des manifestants. Il y en a assez du Syndicat de la magistrature, qui dénonce la répression policière et qui ne rêve que d'anarchie.

Heureusement que dans la défense de nos institutions, tout au bout de la chaîne, il y a des forces de l'ordre. Ce sont eux qui sont en première ligne, et qui sont là pour assurer la protection et la sécurité dans notre pays.

