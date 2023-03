Retraites : 201 interpellations et 175 policiers blessés lors des manifestations ce mardi

De nombreux heurts et affrontements entre des manifestants "radicaux" et les forces de l'ordre ont émaillé les cortèges dans plusieurs villes de France, dont Paris, lors de la dixième journée de mobilisation. "Plus de deux millions de personnes" ont manifesté ce mardi en France, selon un premier décompte de la CGT, alors que le ministère de l'Intérieur a recensé 740.000 manifestants. Le 23 mars, lors de la précédente journée de manifestations, près de 1,09 million de personnes s'étaient mobilisées en France selon la place Beauvau et 3,5 millions, selon la CGT.



Quelque 201 personnes ont été interpellées et 175 policiers et gendarmes ont été blessés, a indiqué le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Dans la capitale, des affrontements ont opposé les forces de l'ordre et des groupes de militants vêtus de noirs et visages masqués, vers la fin de la manifestation qui reliait la place de la République à celle de la Nation.

D'autres incidents se sont produits place de la Nation lors de la dispersion de la manifestation vers 19h avec des jets de pavés et bouteilles sur les forces de l'ordre qui ont tiré de nombreuses grenades lacrymogènes en retour.

Les forces de l'ordre ont chargé et tiré des grenades de gaz lacrymogène pour "disloquer" "le bloc", permettre "l'intervention des pompiers" et "faciliter la progression du cortège", a indiqué la préfecture de police de Paris.

