Pourquoi grâce à la télévision, un enfant thaïlandais a vécu un incroyable conte de fées

Grâce à la télévision, un enfant thaïlandais a vécu un incroyable conte de fées. Et cette histoire a un lien en plus avec le football puisque ça y est, la Coupe du monde 2022, qui a débuté le 20 novembre.

Tout commence pourtant de la plus tragique des manières en décembre 2004. Vous vous souvenez forcément de ce terrible tsunami qui a frappé l'Océan Indien faisant au moins 230.000 morts. Parmi eux, la maman et les frères de Martunis, un jeune Indonésien de 7 ans.

Seul survivant, il erre au milieu de la désolation, se nourrissant de boîtes de nouilles qui flottent autour de lui. Il est finalement sauvé au bout de 21 jours. À un jour près, il y passait. Véritable miraculé, il est alors interviewé par des journalistes anglais. Il explique que ce qui l’a aidé à tenir, c’est l’espoir de revoir sa famille et surtout de devenir joueur de foot.

Il rêvait de devenir footballeur

Il porte d’ailleurs sur les épaules un faux maillot du Portugal. À 12.000 kilomètres de là, Cristiano Ronaldo voit ces images à la télé. Touché par le petit Martunis qui avoue en plus qu’il est son idole, il décide d’intervenir. Via sa fondation, il fait reconstruire la maison du garçon, détruite par le tsunami. Mais ça ne s’arrête pas là…

Cristiano prend l’avion direction l’Indonésie pour rencontrer Martunis. Il décide de financer son éducation puis fait venir au Portugal un an plus tard celui qu’il considère comme un fils adoptif. Et la belle histoire n’est pas terminée. Le rêve de Martunis était de devenir footballeur professionnel.

En 2015, toujours grâce à Cristiano Ronaldo, il intègre l’équipe de jeunes du Sporting Portugal, où CR7 a débuté sa carrière professionnelle. Malheureusement une blessure au genou l’oblige à arrêter le football.

Aujourd’hui, à 25 ans, il est retourné en Indonésie où c’est une vedette. Il a joué dans des films et anime une chaine YouTube consacrée au foot sous le nom Martunis Ronaldo. Comme Cristiano avec qui il est toujours en contact. Et dont il suit tous les matchs sur celle qui a changé sa vie : la télévision.

