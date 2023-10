ÉDITO - Enfants SDF : "Ce serait inhumain de les laisser passer l’hiver dehors", dit Alba Ventura

Les associations ont tiré la sonnette d’alarme mardi 17 octobre : l’Unicef, la FCPE, Jamais Sans Toit et d'autres collectifs, qui voient le nombre d’enfants à la rue exploser. Ils sont 2.822, mais comme toutes les familles n’arrivent pas à joindre le 115 (le numéro d’urgence), c’est sans doute plus. Et parmi eux, il y a près de 700 tout-petits, entre 0 et 3 ans. Par rapport à fin août, on a 40% d’enfants en plus qui dorment dehors, qui n’ont pas de logement, qui sont hébergés dans des gymnases, dans des établissements scolaires...

Il y avait eu l’an dernier beaucoup de familles ukrainiennes, c’est d’ailleurs pour cela que le gouvernement avait augmenté l’hébergement d’urgence, mais il y a d’autres familles de migrants qui sont arrivées entre-temps. Il y a aussi l’inflation qui joue, des gens qui ne peuvent plus payer et qui se retrouvent à la rue. Il y a aussi les expulsions de squats et de bidonvilles et un manque de logements sociaux.

Depuis 3 jours, il fait plus froid et il est difficile d’entendre que des enfants se retrouvent dans cette situation. Ce serait inhumain de les laisser passer l’hiver dehors. Il faut trouver 10.000 places.

