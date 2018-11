publié le 15/11/2018 à 12:47

C'est une rengaine que l'on entend souvent à la maison : mais au fait, dans quelle poubelle va ce tube de dentifrice ?



La journée mondiale du recyclage, qui a lieu ce jeudi 15 novembre, est l'occasion de réviser les basiques. Car nos erreurs de tri, aussi anecdotiques semblent-elles, peuvent avoir de véritables conséquences pour le recyclage des déchets : si elle est mal triée, une poubelle est refusée du centre de tri, qui n'a pas le temps de tout trier à votre place.

Malheureusement, les consignes en matière de tri sélectif ne sont pas toujours les mêmes suivant les localités, ce qui ne facilite pas la tâche des usagers. Voici tout de même les règles les plus couramment appliquées en France :

1. Dans la poubelle des déchets recyclables

Dans le bac jaune, ou bac des déchets recyclables, on met le carton, le papier, le métal et les emballages en plastique dur. Il y a bien les canettes mais aussi les conserves et les bouteilles d'eau ou de lait par exemple. En clair, tous les emballages plastiques propres et le petit électro-ménager doivent être jetés dans cette poubelle. Chose importante : les cartons doivent être pliés et non imbriqués les uns dans les autres.



On y jette aussi les couvercles en métal (des bocaux en verre, par exemple). De même, les bouchons en plastique des bouteilles (lait, eau, sodas...) doivent être jetés dans la poubelle jaune, si possible vissés sur la bouteille pour éviter que les restes du liquide coulent.



Il n'est pas nécessaire de laver ou rincer les déchets que l'on met dans la poubelle jaune : il suffit juste de bien les vider de leur contenu pour éviter qu'ils ne salissent les autres déchets au maximum.

2. Dans la poubelle de verre

Dans le bac blanc, celui du verre, la règle est simple : on y met presque exclusivement des bocaux et des bouteilles. Attention à un point toutefois : la vaisselle brisée, comme les verres cassés par exemple, ne vont pas dans ce bac-là.



Ils vont avec tout le reste des déchets dans le bac vert car ils n'ont pas la même composition que le verre des bouteilles et bocaux et ne peuvent donc pas être recyclés suivant les mêmes procédés.

3. Dans la poubelle des déchets non recyclables

Dans le bac vert, on met tout le reste des déchets. Le tube de dentifrice, de mayonnaise, les couches pour bébé, l'essuie-tout, tous les plastiques fins et souples (film d'emballage, étuis de compotes à boire...).



Mais il y a des pièges à éviter, et sur lesquels tout le monde se trompe : par exemple, si votre boîte de pizza en carton est pleine de gras, il faut la jeter dans le bac vert et non pas dans le bac jaune, car le gras altère les propriétés des papiers. Ceux-ci ne sont donc plus recyclables.



Si vous avez un doute sur les règles en vigueur chez vous, plusieurs sites peuvent vous éclairer. Le site www.consignesdetri.fr par exemple, permet de connaître les consignes pour chaque produit dans chaque localité. Le site de l'Ademe (Agence de l'Environnement et de la maîtrise de l'énergie) est également de bon conseil. Une application Guide du tri existe également. Sachez enfin que d'ici à 2025, toutes les communes devront avoir harmonisé leurs consignes de tri, ce qui devrait faciliter le quotidien des usagers.