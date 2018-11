publié le 07/11/2018 à 13:22

C'est l'un des effets de la flambée des prix de l'essence et du gazole : les automobilistes se ruent sur les biocarburants.



À l'heure actuelle, le superéthanol (E85) est quasiment deux fois moins cher que le sans plomb 95. Pour pouvoir utiliser ce biocarburant, il faut cependant faire installer sur sa voiture un petit boîtier qui permet de la convertir. Résultat : les garagistes sont débordés.



"Depuis l'augmentation du prix du carburant, c'est assez hallucinant. j'ai environ 100% d'augmentation d'appels. Je me suis greffé une oreillette, c'est beaucoup plus simple pour moi pour répondre au téléphone", explique Sébastien, installateur dans un garage des Yvelines au micro de RTL. Depuis une dizaine de jours, les rendez-vous s'enchaînent pour installer les fameux dispositifs.

Justine, aide-soignante, en avait assez de payer son plein de plus en plus cher. L'installation du boîtier sur son Opel Corsa lui aura coûté 728 euros, mais cette dépense sera amortie en six mois. Autre économie : l'E85 émet jusqu'à 6% de CO2 en moins, ce qui permet de modifier la carte grise et, selon les régions, de la payer à moitié-prix voire de l'obtenir gratuitement.