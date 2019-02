publié le 10/02/2019 à 15:15

Le financement du permis de conduire est un débat ancré dans l'actualité. Face à cette problématique, le président Emmanuel Macron a fait part de sa volonté d'intégrer l'examen de la conduite, dans le Service national universel. Mais aujourd'hui, en fonction de votre situation, il existe des aides au financement de votre permis de conduire.



Ces aides, qui s'élèvent à 1.200€ maximum, s’adressent aux personnes pour qui l’absence de permis de conduire est un réel problème dans leur recherche d’emploi comme le manque de transport en commun à proximité du domicile ou des horaires de travail décalées par exemples.

Pour bénéficier de ces aides, vous devez être inscrit au Pôle Emploi en étant en tant que demandeurs d’emploi relevant des catégories A, B ou D (en formation ou en Contrat de Sécurisation Professionnelle), en contrats aidés (de type contrats d’insertions) ou bénéficiaire du RSA. Autre condition, vous ne devez pas être indemnisé au titre du chômage.

À qui s'adresser ?

Dans le cas l’aide au permis de conduire B, vous devez vous adresser directement au centre Pôle Emploi dans lequel vous êtes inscrit. La demande doit se faire avant l’inscription à l’auto-école et le versement se fera directement à celle-ci.



Ils existent d'autres aides au financement du permis de conduire. 500 euros sont accordés aux apprentis d’au moins 18 ans. Les jeunes de 15 à 25 ans peuvent également opter pour le permis à 1€ par jour. Le financement se fait sous forme de prêt signé auprès d’une banque partenaire du dispositif.



Pour réduire la facture, il est également possible de passer sa conduite dans des auto-écoles sociales qui ont pour but d’aider les personnes à se réinsérer sur le plan professionnel, ou dans une auto-école en ligne où les tarifs tournent autour de 700€.

> Auto-école sociale : un permis de conduire à 250 euros Crédit Image : dailymotion | Crédit Média : Guillaume Bonnet, Céline Agniel, fd / AFPTV / AFP | Date : 10/02/2019