VIDÉO - Nouveau SUV Hyundai Tucson : la voiture qui se gare toute seule

publié le 02/01/2021 à 07:31

15 ans d’existence pour le Tucson de Hyundai. Style repensé, motorisations pour tous les goûts et usages : cette 4ème génération de SUV possède de solides arguments face à des concurrents stars comme le Peugeot 3008 ou le Toyota Rav 4. Cerise sur le capot : une fonction pour garer automatiquement la voiture depuis sa télécommande. Magique.

Pour les familles qui veulent voyager confort et tranquille, ce nouveau Tucson offre désormais plus de places. Ainsi il s’agrandit passant de 4,48 mètres à 4,60 mètres. Son style est aussi davantage séduisant que le précédent aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur.

Côté équipement, ce qui est appréciable pas de gadgets inutiles dans tous les sens. Exemple pour la sécurité : fini les angles morts. Le clignotant active la caméra du rétroviseur permettant de voir - à la place du compteur - si un vélo, une moto par exemple se trouve sur le côté. Plus besoin de tourner la tête, vous ne quittez plus la route des yeux. Convaincant. Simple et efficace.

La grande nouveauté c’est la possibilité de garer automatiquement la voiture (comme vous pouvez le voir sur la vidéo ci-dessus). Certes cela existe déjà sur les modèles haut de gamme direz-vous. Mais c’est bluffant et efficace. Vous sortez de votre véhicule, vous appuyez sur un bouton de la télécommande. Et hop comme par magie, la voiture tourne le volant, place les roues et va se garer toute seul comme une grande, y compris dans un espace étroit. Plus besoin d’être un as du créneau ou idéal pour placer votre Tucson entre deux murs étroits sans risquer de rayer la carrosserie. En plus c’est ludique : on se retrouve comme un gamin en train de jouer avec sa voiture télécommandée.

Autre fonction ludique : le bruitage. Vous pouvez entendre dans le haut-parleur de votre Tucson une myriade de bruits d’ambiance (vagues, pluie, feu de cheminée, pas dans la neige (oui oui !), à la terrasse d’un café…) Bon ça ne sert à rien, je vous l’accorde, mais cela a un aspect drôle reposant et/ou agaçant... si vous en abusez.



Motorisation : la (presque) totale

Bon point par rapport au modèle précédent, vous avez le choix entre plusieurs motorisations. Ce qui est plutôt malin, car en fonction de votre usage vous pouvez ainsi vous orienter vers ce qui vous correspond le mieux : essence, diesel ou hybride. Dommage qu’il n’y ait pas un mode 100 % électrique. Néanmoins, voiture à l’aise en ville comme sur route avec une belle sobriété pour un SUV (de l’ordre de 5 à 6 litres/100 km).

Dans le détail l'hybride se décline dans toutes les versions. Permettant ainsi en ville de rouler en partie en mode électrique. Hybridation légère (mHEV 48V essence 150 ch ou diesel 136 ch) ou hybridation complète (HEV essence 230 ch). À noter qu’une version hybride rechargeable (PHEV essence 265 ch avec transmission intégrale mécanique) sera lancée au premier trimestre 2021.

Son prix : l'entrée de gamme s'affiche à 29.900 euros, quasiment la même somme que par le passé. Pour l’hybride (sans recharge) comptez à partir de 34.100 euros.