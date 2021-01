Mercedes dévoile son Hyperscreen, le tableau de bord du futur

publié le 23/01/2021 à 09:54

Mercedes dévoile le tableau de bord du Futur : l'Hyperscreen. Taille XXL et une puissance de calcul phénoménale. Loin d'être un gadget bling-bling, c'est un vrai plus pour le confort et la sécurité.



Le conducteur lui verra apparaitre sur cet écran les informations en 3D vitesse, consommation, état de la batterie comme au cinéma. Et le passager pourra en profiter un maximum. Se regarder un film avec face à soin un grand écran, d'une qualité époustouflante. Bien sûr, pour pas déranger le conducteur vous mettez votre casque. Mais de toute façon il sera impossible au conducteur de jeter un œil sur ce que vous regardez.

Et ce tableau de bord est aussi capable doté d'une intelligence artificielle redoutable puisque la puissance de calcul contenue dans ce tableau de bord est démoniaque. Plus puissant que de gros ordinateur. Conséquence il est capable de vous donner une foule d'informations assez pointue. Tout cela ce n'est pas de la science-fiction. Mercedes va le proposer cette année sur son haut de gamme électrique avant certainement de le démocratiser à l'ensemble de ses modèles.

> World Premiere of the MBUX Hyperscreen