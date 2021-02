Droits TV : "La Ligue 1 a été abimée par Mediapro" estime Maxime Saada

publié le 05/02/2021 à 09:40

Le football français respire. La Ligue de football professionnel (LFP) a annoncé avoir trouvé un accord global avec Canal + pour la diffusion de la Ligue 1 jusqu’à la fin de la saison, jeudi 4 février, après le fiasco de Mediapro. Pour Maxime Saada, le président du directoire du groupe Canal+, "la Ligue 1 a été abimée par Mediapro" et il estime qu'il y a "un certain nombre de réformes à opérer pour que le championnat soit plus attractif".

"Le seul sujet à la fin, c'est combien les abonnés sont prêts à payer pour regarder la Ligue 1 à la télévision" a revendiqué Maxime Saada qui ajoute que "c'est comme ça qu'on estime la valeur du produit". "On a toujours dit que 1,150 milliard d'euros par an pour Mediapro, c'était impossible" souligne-t-il, "parce que ça supposait que les abonnés, par millions, acceptent de payer 25 euros pour ce produit".

Désormais, "l'enjeu est de redonner de la valeur à ce produit" pour Maxime Saada et le groupe Canal+ Alors que le choc de la 24e journée de Ligue 1 entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain sera diffusé ce dimanche 7 février (21h) sur Canal+, le président du directoire du groupe affirme que "remporter ce Clasico a été un élément clé dans ce qu'il s'est passé hier", lors de l'accord entre Canal+ et la LFP.