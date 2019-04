publié le 17/04/2019 à 19:07

C'est une polémique complètement surréaliste. Nous sommes dans une période d'affliction collective, de solidarité. Des grands donateurs (CAC 40, grandes fortunes,...) proposent de l'argent et un certain nombre de gens leurs tombent dessus, comme si cela était un crime.



Alors s'il s'agit de dire que vis-à-vis des plus riches et des grandes sociétés, il faut être inflexible sur la fiscalité, contre l'évasion fiscal ou les paradis fiscaux, c'est une évidence. Mais quand les mêmes proposent de l'argent pour quelque-chose à quoi tout le monde est sensible, que peut-on leur reprocher ? Ce n'est pas une façon indigne de faire sa publicité.

Et après tout, ils sont peut-être sincères. La famille Pinault qui renonce à sa réduction d'impôt c'est plutôt positif. Ceux qui les attaquent leur reprochent finalement non pas ce qu'ils font, mais ceux qu'ils sont. C'est-à-dire : ils sont riches, font partie du CAC 40, ont des grandes entreprises. Mais au final est-ce qu'on gagnerait à ce qu'il n'y ait pas de telles sociétés en France ?