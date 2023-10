DOCUMENT RTL - Affaire Lola : son père témoigne pour la première fois, un an après la mort de sa fille

Yohann Daviet, le père de la petite Lola, 12 ans, tuée dans des circonstances effroyables, a accepté de revenir sur l'affaire au micro de RTL près d'un an après la mort de son enfant. "J'ai besoin de m'exprimer, de me décharger de tout ça", se justifie-t-il. "Cela fait un an que j'encaisse".

Ce drame avait bouleversé la France entière. Lola avait disparu sur le chemin du retour de l'école, dans le XIXe arrondissement de Paris, le 14 octobre 2022. "Ce jour-là, il n'y avait rien de particulier, avec ma femme, on travaillait. Elle [Lola] était revenue le midi, puis repartie au collège", raconte-t-il. Quand ils ne voient pas leur fille revenir après les cours, les parents de Lola se rendent d'abord au collège puis au commissariat.

Les autorités, alertées, questionnent le voisinage. Les parents de Lola, gardiens de l'immeuble, visionnent les caméras de surveillance. "Effectivement, je tombe sur ma fille, à 15h27, devant cette autre dame qui rentre", décrit-il. Lola est accompagnée d'une femme inconnue. Cette même femme ressort de l'immeuble près de deux heures plus tard, chargée de bagages. Plus tard dans la soirée, un SDF retrouvera le corps de l'enfant dans les parties communes de l'immeuble. La victime a subi de nombreux sévices. "Le préfet débarque dans la résidence, un truc pas possible (...). Et là, on m'apprend que ma fille est décédée. Qu'on l'a retrouvée dans une malle".



Une suspecte au discours discordant, un motif encore flou

Identifiée grâce aux caméras de surveillance, la suspecte principale de l'affaire, Dahbia B., est interpellée le lendemain matin. La meurtrière présumée, une femme SDF, tient un discours confus aux enquêteurs. Dahbia B. reconnaît tout d'abord les faits. Qu'elle justifie par une petite altercation avec la mère de Lola qu'elle aurait contactée pour obtenir un badge de l'immeuble où vivaient la famille de Lola et la sœur de la suspecte.

Elle aurait confondu la jeune fille avec sa mère et l'aurait agressée à sa place. "L'histoire de badge qu'elle a racontée, c'est de la connerie", fustige le père de Lola. "Même ma femme ne la connaît pas", s'écrie-t-il. "À partir du moment où l'on tue quelqu'un, on ne peut être que fou".

Le motif du meurtre semble futile et confus, et change le lendemain lors d'une autre interrogation de Dahbia B. : elle a assuré s'être simplement défendue, car Lola aurait essayé de la tuer. Dahbia B. a ajouté recevoir "beaucoup de menaces de morts en ce moment", sans être capable d'en dire plus.

"En vérité, elle n'a pas fait que détruire la vie d'un enfant : elle a détruit une famille complète", raconte le père, très ému. Yohann Daviet explique s'être séparé de son épouse, la mère de la petite fille, alors "qu'avant ça tout allait très bien". "Pourtant je l'aime, ma femme, je vais tout faire pour la récupérer."

Après le décès de sa fille, le papa de Lola explique être aux prises avec l'alcoolisme. "Je suis retombé dans mes démons, alors que ça faisait plus de trois ans que je ne buvais plus. Mais qui ne retomberait pas dans ses démons ?" "Pour l'instant, je suis en train de survivre", ajoute-t-il. "J'attends que la justice fasse son travail".

L'équipe de RTL remercie Nabila Zaknoun et François Vignolle, confrères de M6 qui nous ont aidés à recueillir ce témoignage. Une interview que vous pourrez retrouver en vidéo dans le journal télévisé de M6 de 12h45.