Meurtre de Lola : "Il ne faut pas répondre à la violence par la violence", lancent les parents de Lola

Les parents et les frères de Lola à Paris, le 16 novembre 2022, lors de la marche.

Un mois après le meurtre de Lola, un nouvel hommage est rendu à la fillette, ce mercredi 16 novembre dans son quartier du XIXᵉ arrondissement de Paris. À l'occasion de cet hommage, les parents de la fillette de 12 ans se sont exprimés pour la première fois. "Le pire, ce sont les utilisations de l'image de notre fille à des fins mercantiles ou politiciennes", a lancé la maman de Lola, en référence à la récupération politique orchestrée par l'extrême droite autour de ce meurtre.



"Aujourd'hui, notre appel à la dignité et à la décence pour la mémoire de Lola a été entendu et nous nous félicitons", a-t-elle continué. "Si nous ne sommes pas exprimés jusqu'à aujourd'hui, c'est tout simplement parce que nous avons besoin de calme, de recueillement pour faire la part des choses, pour nous reconstruire. Notre vie privée nous appartient. C'est notre intimité, nos souvenirs sur lesquels nous pourrons nous appuyer pour bâtir un nouvel avenir sont précieux", a-t-elle encore expliqué.

"Il faut faire confiance aux tendons de la justice"

"Chacune et chacun d'entre nous s'est sentie personnellement atteinte, blessée par le meurtre d'une enfant, qui fait de Lola un symbole de l'inacceptable dans notre République. Devant tant de barbarie, chacun peut être tenté par de la colère, par de la violence à l'égard de la meurtrière, et c'est légitime. Mais si nous voulons savoir et comprendre, il ne faut pas répondre à la violence par la violence", a lancé la mère de Lola devant la foule.

"Il faut faire confiance à la justice pour apporter tous les éléments de compréhension qui, lors du procès, même s'il sera douloureux, doit être exemplaires afin qu'il aboutisse à un verdict à la hauteur de la violence subie par Lola et de l'horreur dans laquelle nous vivons", a déclaré la mère de la fillette.

