Disparition de Sophie Le Tan : "Sa famille est anéantie", confie Me Gérard Welzer

et Léa Stassinet

publié le 29/09/2018 à 12:50

"Il leur arrive le pire qui puisse arriver à des parents". En Alsace, l'angoisse des parents de Sophie Le Tan ne cesse de s'accroître. Cela fait maintenant plus de trois semaines que l'étudiante de 20 ans a disparu, alors qu'elle se rendait à une visite d'appartement à Schiltigheim, dans la banlieue de Strasbourg.



"Sa famille est anéantie. Ses parents vont mal", a confié au micro de RTL l'avocat de la famille de la disparue. Me Gérard Welzer poursuit : "Les parents de Sophie ne comprennent pas, et veulent la vérité. Nous, ce qui compte, c'est de savoir ce qu'est devenue Sophie".

Un suspect a été arrêté et mis en examen dans cette affaire. Il s'agit de Jean-Marc Reiser, déjà condamné à 15 ans de prison pour le viol d'une auto-stoppeuse en 1995, et soupçonné d'être à l'origine de la disparition d'une jeune fille en 1987.

L'ADN de Sophie retrouvé chez le suspect

Sophie Le Tan avait rendez-vous avec l'homme âgé de 58 ans le jour de sa disparition. L'ADN de la jeune fille avait d'ailleurs été trouvé dans des traces de sang retrouvées chez le suspect. Mais face aux enquêteurs, ce dernier ne cesse de nier son implication dans la disparition de l'étudiante.



"Lorsqu'on voit le casier judiciaire de monsieur Reiser, il est évident que le dossier va poser d'autres questions. Qu'il s'exprime et dise ce qu'il s'est passé", implore l'avocat au nom de ses clients. Me Welzer a également confié qu'il n'avait pas osé demandé aux parents s'ils avaient encore l'espoir de retrouver leur fille en vie.



Ce samedi 29 septembre, deux nouvelles battues sont organisées pour retrouver la trace de la jeune fille. Une marche blanche aura également lieu à 19 heures à Schiltigheim.