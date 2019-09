publié le 01/09/2019 à 14:00

Ce week-end, Jade et Eric Dussart refont la télé avec Didier Bourdon !

Didier Bourdon de retour au théâtre

Après Les inséparables l'année dernière aux côtés de Valérie Karsenti, Didier Bourdon remontera sur les planches à la rentrée. Le comédien sera à l'affiche de Jo, une pièce du dramaturge et scénariste australien Alec Coppel.

Cette comédie écrite en 1958 s'appelait à l'origine The Gazebo. Elle a notamment été jouée à Broadway. Jo, c'est le titre donné lors de son adaptation pour le cinéma en 1971. Les réalisateurs, Claude Magnier et Jean Girault, avait fait appel à Louis de Funès mais aussi Claude Gensac, Bernard Blier et Michel Galabru pour compléter le casting du film.

La nouvelle mise-en-scène est signée Benjamin Guillard. C'est à lui que l'on doit notamment l'adaptation de Vous n'aurez pas ma haine, porté par l'acteur Raphaël Personnaz et récompensé en 2018 par le Molière du meilleur seul-en-scène. Dans cette version 2019, une dizaine de comédiens vont se partager la scène. Didier Bourdon donnera notamment la réplique à Audrey Fleurot ou encore Dominique Pinon.

Le spectacle se jouera au Théâtre du Gymnase à partir du 19 septembre prochain !

"Jo" d'Alec Coppel, adapté par Claude Magnier, avec Audrey Fleurot, Didier Bourdon et Dominique Pinon au Théâtre du Gymnase

L'histoire : Antoine Brisebard (Didier Bourdon), un auteur comique à succès, est victime de Jo, un dangereux maître-chanteur qui le menace de dévoiler le passé sulfureux de sa femme, l'excentrique Sylvie (Audrey Fleurot). Antoine met alors au point un plan pour l'éliminer, mais le soir fatidique il n'ose pas tirer sur Jo. Pourtant, un coup part et voilà qu'un cadavre trône désormais dans le salon. Avant qu'il n'ait le temps de dissimuler le corps, tout un tas d'individus plus farfelus les uns que les autres défile dans le salon, mettant en péril les projets d'enfouissement. C'est alors que l'inspecteur Ducros (Dominique Pinon) révèle qu'un certain Jo est mort non loin de chez les Brisebard. Antoine va alors se demander qui il a bien pu tuer. Il va se montrer très ingénieux pour dissimuler le cadavre à la police et à son entourage qui ne cesse d'aller et venir.



Jo, d'Alec Coppel, adapté par Claude Magnier et mis en scène par Benjamin Guillard, au Théâtre du Gymnase (Paris 10e) à partir du 19 septembre et jusqu'au 9 novembre. Représentations du mercredi au samedi à 21h. Matinée le samedi à 16h.