Eurovision 2021 : "'Voilà' a été une chanson très dure à écrire", dit Barbara Pravi

publié le 03/03/2021 à 07:19

Il y a six ans, elle a quitté son poste de serveuse à Paris pour se lancer dans la musique. Autrice, compositrice, interprète, Barbara Pravi représentera la France à l’Eurovision, le 22 mai prochain à Rotterdam.

La jeune femme de 27 ans, engagée et féministe, a touché le cœur du public avec Voilà, une chanson à texte particulièrement forte, façon Édith Piaf. Barbara Pravi est également comparée à deux autres géants de la musique : Barbara et Jacques Brel.

"Voilà a été une chanson très dure à écrire. J'ai quinze versions de Voilà en textes, révèle la chanteuse. Ce que demande cette chanson, c'est d’être à 100% avec soi dans le moment présent et d’être extrêmement généreux. C'est une chanson qui joue beaucoup avec l'énergie et les émotions."

Des textes ancrés dans le réel

Barbara Pravi a une histoire avec l’Eurovision. Si elle se produira pour la première fois sur la scène de la compétition, elle a en effet signé deux titres sélectionnés pour l'Eurovision Junior : Bim Bam Toi de Carla et J'imagine de Valentina. Cette dernière a par ailleurs remporté la compétition lors de l'édition 2020 du concours pour enfants.

Les textes de Barbara Pravi sont une sorte de journal intime : l'artiste chante ses joies, ses peines, ses combats dans des textes ancrés dans le réel et majoritairement autobiographiques. Elle a écrit sur les violences conjugales (Le Malamour) et sur l’avortement (Chair).

"La chanson, c’est un moyen de panser mes plaies, confie Barbara Pravi. C'est un moyen d’exorciser. Une fois quand on a dit les choses, qu’on les a écrites, on commence la guérison. Maintenant le rôle de l’interprète c'est de savoir ouvrir les portes sur ses failles et les refermer quand il faut."

Abonnez-vous à ce podcast Apple Podcasts

Google Podcasts

>> L'Interview inattendue, un podcast hebdomadaire présenté par Ophélie Meunier. L'animatrice de l'émission Le Journal Inattendu, diffusé chaque samedi de 12h30 à 13h30 sur RTL, vous propose de découvrir une personnalité de manière inattendue, son regard sur notre société, mais aussi ses passions. Un podcast RTL Originals.