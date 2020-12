Hervé Le Tellier "curieux" de voir son roman "L'Anomalie" adapté en série

publié le 23/12/2020 à 07:05

Un livre "en parfaite adéquation avec le monde tel qu'il est". Hervé Le Tellier a remporté le prix Goncourt le 30 novembre dernier avec L’Anomalie. Dans ce roman haletant, entre thriller et science-fiction, l’écrivain français raconte les suites d'un événement étrange : un vol Paris-New York se reproduit deux fois, avec les mêmes passagers... Hervé Le Tellier en profite pour questionner le monde et jouer avec les univers et les genres littéraires.

"Le Goncourt est un prix qu’on reçoit une fois dans sa vie a priori. À part Romain Gary, confie l’auteur dans L’Interview inattendue. J’ai 63 ans, cela signifie que j’ai derrière moi une trentaine de livres et que ces livres-là vont pouvoir avoir une nouvelle vie."

L'écrivain se satisfait de recevoir cette récompense à ce moment de sa vie, car il "n'est pas susceptible d’être dévasté littérairement par un Goncourt". Il n’a pas l'angoisse de savoir "quel sera le livre d’après". Il travaille déjà sur un nouveau projet.

Au micro d’Ophélie Meunier, l’auteur partage également sa passion pour les séries, notamment pour The Wire (Sur écoute) et Life on Mars. Hervé Le Tellier serait d’ailleurs "curieux" de voir son livre L’Anomalie adapté en série : "Je commençais des chapitres avec des idées qui étaient quasiment des idées de scènes. La vraie question, c’est celle de la dépossession. Beaucoup de mes textes sont devenus des pièces au théâtre. Je le vois difficilement au théâtre pour des raisons qui tiennent aux effets spéciaux".

