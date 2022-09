DIAPORAMA – Vendée : des milliers de poissons échoués sur une plage

Une véritable hécatombe. Sur le sable de Saint-Hilaire-de-Riez, en Vendée, des milliers de sprats, d'anchois et de lançons en putréfaction pourrissent au soleil. Dans cette station balnéaire, les riverains sont pris par l'émotion.

"C'est triste. Pour moi qui suis un ancien marin, ça me fait un peu mal au cœur de voir ça", confie un habitant. "C'est un peu lamentable. Je ne comprends pas comment ces poissons sont arrivés ici", poursuit-il. "Moi je suis née ici et c'est la première fois que je vois tous ces petits poissons morts, ça m'inquiète. Je me dis 'Est-ce que c'est le réchauffement climatique ?' Cela me fait mal au cœur parce que je n'ai jamais vu la plage comme ça", déplore une riveraine.

Témoins, des pêcheurs vendéens ont levé le mystère. "Ils ont observé des bancs de bars, qui sont des prédateurs de ces petits poissons", rapporte Laurent Fraisse, chef de projet développement durable au sein de la mairie de Saint-Hilaire-de-Riez. "Il y avait des milliers de mètres cubes de poissons et de crevettes. Ils les ont poussés à la côte pour les chasser. Avec la marée descendante, les poissons sont restés piégés. Quand la marée est redescendue, ils sont restés coincés par les rochers et ont fini par s'asphyxier". Les mouettes, qui raffolent du poisson frais, ont quant à elles fini par fuir la plage.

Des milliers de poissons morts échoués en Vendée Crédit : Nicolas Bauby/RTL

Des milliers de poissons morts échoués en Vendée Crédits : Nicolas Bauby/RTL Une plage de Vendée envahie de poissons morts Crédits : Nicolas Bauby/RTL En Vendée, les poissons morts envahissent une plage Crédits : Nicolas Bauby/RTL 1 / 1

À regarder Des poissons échoués sur une plage de Vendée 00:00:05

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info