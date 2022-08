Dans les centres de soins pour la faune sauvage, 100.000 animaux sont récupérés chaque année

Entre le printemps et l'été, c'est la période de l'année où l'on trouve le plus de jeunes animaux seuls dans la nature. Ils peuvent être amenés dans des centres de soins afin d'être soignés. Le nombre d'animaux en détresse est en augmentation de près de 20 % de plus en une année, nous indique le Réseau des centres de soins pour la faune sauvage. Concernant les animaux recueillis, Pierre Maigre qui a créé le centre de soins de Villeveyrac, dans l'Hérault, fait un bilan, "si on part du principe qu'il y a environ 130 centres de soins en France, c'est plus de 100.000 animaux sauvages qui sont récupérés chaque année."

Certains animaux demandent des soins particuliers. Par exemple, avec les grandes chaleurs, les poussins de Martinet noir sont arrivés cette année en nombre. Ils ne supportent plus les nids sous les tuiles. Ils se jettent dans le vide avant d'avoir le plumage suffisant pour voler. Résultat, il faut une attention importante selon Pierre Maigre, " le martinet ne marche pas tout seul, il faut prendre les poussins un par un et leurs donner toutes les 2 heures à manger une petite boulette."

"Chaque animal qui meurt, c'est une grosse déception"

Les causes de l'arrivée de ces jeunes animaux en centre de soins sont nombreuses, "ça peut être des chocs contre des vitres, des chocs avec des voitures, des chocs contre les lignes téléphoniques ou les lignes électriques. Ça peut être une collision avec des plans de chasse, y compris pour des espèces protégées. Les causes sont vraiment multiples. Il y a aussi des maladies." 60% des oiseaux sont sauvés en passant par ces centres de soins.

Ils sont quelque 2000 bénévoles et trois écoles vétérinaires à y travailler, en plus des salariés et la pression mentale est importante, "chaque animal qui meurt, c'est une grosse déception, c'est une forme d'échec. Ce qui entraîne des troubles qui commencent à être reconnus au niveau médical du même type que ce qu'on peut rencontrer chez les soignants, dans les hôpitaux ou dans les EHPAD", finit par expliquer Pierre Maigre.

