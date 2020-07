publié le 15/07/2020 à 05:48

À Paris, le traditionnel feu d'artifice du 14 juillet s'est déroulé hier à 23h sans public, en raison de l'épidémie de coronavirus. Le célèbre show rassemble d'ordinaire plus de 500 000 personnes sur le Champs-de-Mars, exceptionnellement fermé pour cette édition 2020 de la fête nationale. Le spectacle d'une durée de 35 minutes portait comme thématique spécifique les "héros du quotidien qui ont œuvré contre l'épidémie".

Malgré un très large périmètre de sécurité et les appels à rester chez soi des autorités à cause du Covid-19, des milliers de personnes, notamment des jeunes franciliens et des touristes, se sont massées le long de la Seine et sur l'esplanade des Invalides pour apercevoir le célèbre feu d'artifice parisien, a constaté un journaliste de l'AFP.

La préfecture de police avait mis en place dans la journée une large zone d'exclusion autour de la Tour Eiffel, d'où était tiré le feu d'artifice, invitant les Parisiens à suivre le spectacle à la télévision.