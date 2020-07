publié le 14/07/2020 à 11:58

Veille de 14 juillet oblige, dès lundi soir à Lyon, les soignants ont défilé aux côtés des militaires dans une cérémonie organisée par la ville. Exceptionnellement, médecins, infirmiers et aide-soignants ont formé un régiment à côté de celui des militaires. "C'est une fierté, on est vraiment touché de tout ça, on fait notre métier avec beaucoup d'humilité, du coup fier d'être ici et fier d'être soignant", témoigne l'un d'eux.

Dans le public, Édith infirmière, admire sa fille médecin défiler au premier rang. "Nous on protège aussi nos citoyens, c'est pour ça que je trouve qu'elle a sa place aujourd'hui au milieu des militaires", nous confie-t-elle. Pour sa première Fête nationale, le maire de Lyon Grégory Doucet, a remercié les soignants et surtout appelé à la vigilance de chacun.

"Notre devoir est d'éprouver le moins possible ceux qui nous viennent en aide pour qu'ils puissent continuer à nous protéger collectivement", a lancé l'élu. "Cela passe par le respect des distanciations physiques et du port du masque, partout où la situation l'exige", a-t-il ajouté. À Lyon, aucune festivité n'est prévue ce mardi.

Une nuit mouvementée

Selon Le Progrès, cette nuit de festivités a été émaillée par des incendies dans les 3e et 8e arrondissements de Lyon. Plusieurs feux de poubelles ainsi que des tirs de mortier ont été signalés. Selon le quotidien, des pompiers ont même dû intervenir pour maitriser certaines flemmes qui s'étaient propagées à la végétation.