DGSE : les services de renseignement français recrutent activement

"Des hommes et des femmes ordinaires prêts à accomplir des missions extraordinaires". C'est ainsi que les agents de la DGSE, les services de renseignement, recrutent via des annonces d'emploi, comme sur le réseau social Linkedin.

La DGSE ne recherche pas d'agents infiltrés. Les offres portent plutôt sur des compétences en cybersécurité, en informatique, en menace numérique, exploitation de données, réseaux de télécommunication, etc. En somme, tout ce qui peut permettre d'espionner et d'éviter de l'être. Problème : dans ce secteur, Google, Apple, Microsoft, Facebook recrutent aussi énormément et souvent avec un meilleur salaire.

Pour recruter les meilleurs, la DGSE doit donc se montrer très convaincante. Face à ces géants américains, le renseignement met en avant la noblesse de sa mission. Protéger la France et les Français, et comme toute entreprise, la DGSE présente ses avantages : 48 jours de congés par an, la possibilité de pratiquer une trentaine de sports, de bénéficier de télétravail ou encore la cantine avec "délicieux plats préparés sur place." Et bien sûr, il faut évidemment rester discret sur sa candidature.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info