Guerre en Ukraine : que font les agents de la DGSE déployés sur le terrain ?

Le sujet du jour. Mais qui sont les hommes du service Action de la Direction générale de la Sécurité extérieure (DGSE) ? D'après les informations de Georges Malbrunot, révélées dans Le Figaro, ce service de renseignement français est déployé sur le sol ukrainien depuis le début de la guerre déclenchée par la Russie.

Des révélations mettant en lumière des agents de l'ombre dont on ne parle jamais. Selon une source du renseignement accordée au journaliste, l'une des missions sur place est vouée à l'instruction de certains matériels livrés à Kiev, notamment pour aider les Ukrainiens à exploiter les renseignements satellitaires que la France leur envoie.

Face aux reproches d'une aide militaire française faible d'après une étude allemande, le gouvernement déclare avoir choisi la discrétion en misant sur les renseignements et la formation.

Pourquoi on en parle ? Que fait la DGSE en Ukraine ? Quelles sont leurs missions ?



Citation. "Il faut faire la différence entre les forces spéciales, qui sont des militaires qui agissent en uniforme de leur armée, et les forces clandestines des services secrets. La DGSE a une division qui est susceptible d'agir de manière clandestine", explique Rémi Kauffer, historien des renseignements et auteur du livre Les Espions de Cambridge, aux éditions Perrin.

