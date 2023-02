Meurtre d'un espion de la DGSE : qu'est-il vraiment arrivé à l'agent Bernard Nut ?

Bernard Nut avait une vie des plus mystérieuses. Et sa mort le fut tout autant. À l'hiver 1983, le corps de ce militaire, l'un des meilleurs officiers de renseignement français, un espion, est découvert au bord d'une route verglacée des Alpes-Maritimes.

Une balle dans la tête. La mort de Bernard Nut embarrasse les autorités, au point que la thèse du suicide est tout de suite privilégiée. Des hypothèses vont circuler puis le sacro-saint secret-défense va venir envelopper d'un voile opaque cette troublante affaire.

Une semaine après sa mort, les obsèques de l'agent de renseignement sont célébrées à Nîmes, dans le Gard. La thèse du suicide, qui arrangeait manifestement les autorités, ne tient plus la route. Au fil des années, seule la famille du lieutenant-colonel Nut, bien esseulée, tentera d'accéder à une vérité impossible. Trente-neuf ans après, les langues ne se sont pas déliées et la loi du silence règne.

Aucune autorisation de levée du secret-défense

Février 2008, Bruno Nut interpelle dans le journal Le Monde les services secrets français afin qu'ils "dévoilent enfin la vérité". Le fils de l'agent secret est convaincu que son père a été tué au cours d'une mission sensible.

Pour Bruno Nut, tout a été fait, dès le début, pour que les investigations s'orientent vers la piste du suicide. Le but était de semer le doute et d'éloigner le juge le plus loin possible d'une évidente scène de crime.



Bruno Nut, et son avocat Francis Szpiner, vont faire valoir les doutes persistants sur le scénario du crime. Les éléments accréditant un décès intervenu alors que l'espion était en mission. Ils vont attendre en vain une réponse des autorités françaises. Aucune autorisation de levée du secret-défense, même partielle, ne sera accordée à la famille. Le dossier ne pourra pas être consulté. Il ne quittera pas les archives officielles.

Les invités de "L'Heure du crime"

- Bruno Nut, fils de Bernard Nut.

- Jérôme Poirot, ancien adjoint du coordonnateur national du renseignement à l'Élysée, auteur du Dictionnaire du renseignement chez Perrin, et coauteur du livre Le Renseignement français en 100 dates, avec Olivier Brun chez Perrin Éditions.

- Me Francis Szpiner, avocat de Bruno Nut.

