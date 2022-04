Un contrat XXL. Amazon réalise une commande géante dans l'Internet spatial pour dix-huit tirs de satellites lancés par des fusées Ariane 6.

"C'est notre plus gros contrat. On vend souvent des moitiés de fusées. Là, c'est comme si nous avions signé 36 contrats d'un coup", se réjouit sur RTL le président exécutif d’Arianespace, Stéphane Israël, qui a signé cet accord avec le géant du Web au Colorado (ouest des États-Unis). "C'est un engagement sans précédent pour notre industrie", synonyme d'emplois en Europe.

Pour Arianespace, "très attachée" à ses clients traditionnels, "ces grandes constellations portées par les GAFA (Google, Amazon, Facebook et Apple) vont être un nouveau relai de croissance".

Démocratiser l'accès à Internet par satellite

"L'espace est en train de changer radicalement... Nous sommes dans l'ère du bigspace. Nous vivons dans un moment où il y a de plus en plus de satellites dans la banlieue immédiate de la Terre, entre 500 et 1.000 km, qui vont assurer la connectivité", explique-t-il, rappelant l'adéquation de ces besoins avec Ariane 6.

L'accès à Internet par satellite est notamment utilisé dans les avions, dans des territoires où la fibre coûte trop cher ou sur des théâtres d'opération, comme dans des situations de guerre. L'objectif d'Amazon, qui se lance dans cette aventure de "façon spectaculaire", est de "permettre au plus grand nombre d'accéder à Internet par les satellites".

Le directeur exécutif est également revenu sur la suspension de la coopération avec la Russie autour du lanceur Soyouz depuis la guerre en Ukraine : "Une immense déception", affirme Stéphane Israël. Ariane a réalisé 64 lancements avec ce lanceur. "Pour nous, c'est un moment difficile." Il se réjouit alors de la création d'Ariane 6 qui permet de "'donner à l'Europe son autonomie spatiale".