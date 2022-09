Des repas gratuits contre des abonnés : un concours du Crous de Strasbourg annulé face au tollé

Des repas gratuits au resto U contre un abonnement à son compte Instagram. Un jeu concours organisé par le Crous de Strasbourg a été annulé après avoir provoqué des réactions indignées sur les réseaux sociaux et dans les médias locaux. La démarche consistait à offrir un à deux mois de repas gratuits au restaurant universitaire en échange d'un abonnement au compte Instagram de l'établissement ainsi qu'au service d'orientation et d'insertion de l'université locale. Les étudiants étaient aussi encouragés à "liker" la publication et à mentionner des amis en commentaire pour augmenter leurs chances de succès.

L'initiative a fait réagir de nombreux étudiants et représentants d'organisations étudiantes qui ont déploré une instrumentalisation de la précarité étudiante de la part de l'établissement public. L'Alternative étudiante Strasbourg (AES) a ainsi condamné l'"indécence" d'un tel concours "quand on sait que 65 % des étudiant-es sautent régulièrement un repas par manque de moyen". Le référent local de l'Union nationale des étudiants de France (Unef) Jules Gori, cité par L'Actu, a pour sa part "trouvé scandaleux et indécent que le Crous utilise la précarité comme outil marketing".

Face au tollé provoqué, le Crous et le service d'orientation et d'insertion professionnelle de l'Université de Strasbourg ont décidé de mettre un terme à l'initiative. "En aucune façon le Crous de Strasbourg n’a souhaité instrumentaliser la précarité étudiante contre laquelle nos équipes sont pleinement mobilisées tous les jours. Si ce concours vous a laissé croire le contraire, veuillez-nous en excuser", a indiqué le Crous sur Twitter, précisant que "l'unique but de ce jeu était de faire connaître au + grand nombre les comptes de ces 2 organismes, sr lesquels sont diffusées de nombreuses informations relatives aux services et aides auxquels les étudiants peuvent avoir accès notamment ceux destinés à lutter contre la précarité".

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info