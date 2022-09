INVITÉ RTL - "C'est le jour et la nuit" : Basile Boli donne son avis sur les joueurs d'aujourd'hui

L'ancien défenseur de l'Olympique de Marseille, qui a marqué de la tête l'histoire du football français, publie le jeudi 22 septembre un livre intitulé Mémoire d'hOMme. Il revient sur son passé de footballeur, notamment à Auxerre où il a connu les exigences de son entraîneur Guy Roux.

"Avec tout ce qui arrive aujourd'hui dans le milieu du foot, j'ai envie de dire merci Guy Roux. Tu m'as cadenassé la mobylette, tu m'as puni quand je sortais en boîte", estime Basile Boli, invité sur RTL. "Je roulais sans casque et pour lui c'était inadmissible quelqu'un qui voulait faire ce métier de footballeur", explique-t-il.

Le football est aujourd'hui éclaboussé par de multiples scandales, à l'image de l'affaire Pogba. Pour Basile Boli, cela n'a plus rien à voir avec son époque. "C'est le jour et la nuit. C'est pour ça que je parlais des éducateurs comme Guy Roux, qui arrivaient à maitriser nos envies. À Auxerre, on ne pouvait pas conduire sans permis", se souvient-il. "Ce n'est pas ce qu'on a vécu avec cette génération à Auxerre. (...) Quand je vois ça, j'ai l'impression de ne pas vivre le métier que j'ai vécu pendant 25 ans. Avec les réseaux sociaux et les histoires… Je n'y arrive pas".

