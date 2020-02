publié le 07/02/2020 à 15:37

Jeudi 6 février marquait la journée internationale de lutte conte les mutilations sexuelles féminines. À cette occasion, Marlène Schiappa a annoncé avoir commandé à deux chercheuses un rapport sur la question de l'excision en France. "En France, on a beaucoup de mal à obtenir des chiffres très clairs", a-t-elle justifié sur Europe 1.

Les deux chercheuses, Marie Lesclingand et Armelle Andro travaillent respectivement à l'université de Nice et de Paris I et sont spécialistes des thèmes de la santé et de la sexualité. Une partie de leurs travaux de recherche traitent spécifiquement des mutilations sexuelles féminines, et en particulier de l'excision, pratique qui consiste en l'ablation du clitoris et parfois des petites lèvres du sexe féminin.

L'excision, interdite en France, peut avoir des conséquences graves sur la santé sexuelle des femmes. C'est pour cette raison que Marlène Schiappa, qui avait déjà lancé un plan d'action national contre cette pratique en 2019, souhaite pouvoir "quantifier ce phénomène", comme elle l'a expliqué sur Europe 1. Les femmes ayant subi cette mutilation sont sujettes à des traumatismes, physiques ou psychologiques.