Des centaines de "gilets jaunes" manifestent à Paris malgré le coronavirus

Le coronavirus n'aura pas eu raison de l'Acte 70. Plusieurs centaines de gilets jaunes défilaient dans les rues de Paris ce samedi 14 mars. Contactée par RTL.fr, la préfecture de Police de Paris précise que la "manifestation était déclarée" et autorisée, malgré les recommandations du gouvernement qui a proscrit les rassemblement de plus de 100 personnes à cause de l'épidémie de COVID-19.

"Les manifestations ne sont pas interdites, mais le gouvernement invite à les reporter", avait en effet précisé le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner en visite vendredi dans un commissariat du XVe arrondissement.

Vendredi, deux figures du mouvement, Jérôme Rodrigues et Maxime Nicolle, avaient pourtant appelé à "la responsabilité" face à la crise sanitaire et invité à renoncer à cette manifestation, qui devait relier la gare Montparnasse à Bercy.



Des zones de la capitale sont en revanche interdites aux manifestants, notamment de la Porte Maillot à la place de la Concorde, le quartier de Châtelet-Les Halles ou bien devant des institutions telles que l'Assemblée nationale.

Heurts entre manifestants et forces de l'ordre

Comme le montrent des images postées sur les réseaux sociaux, des heurts ont éclaté dans l'après-midi entre manifestants et forces de l'ordre. Des gaz lacrymogène et des projectiles aurait été jetés et une vidéo du journaliste Clément Lanot montrait un scooter en feu sur un trottoir.

Intervention en cours des #FDO secteur Arago suite à des exactions commises par certains manifestants. pic.twitter.com/HsFXj2S0bs — Préfecture de Police (@prefpolice) March 14, 2020

A 15h, la préfecture de police avait indiqué sur Twitter avoir procédé à 25 interpellations, 64 verbalisations et 921 contrôles depuis le début de la journée.