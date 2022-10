Démographie : la natalité repart à la hausse en 2021 en France, une première depuis six ans

La France fait davantage de bébés. Si c'est loin d'être un bond, la tendance mérite d'être mise en exergue puisque c'est une première depuis 2015. Selon l'Insee, le nombre de naissances a augmenté de 0,9% en 2021. Une évaluation que les spécialistes de la statistiques lient assez aisément aux sorties de confinements.

En effet, l'Insee a rapporté un pic de naissance entre mars et avril 2021, ce qui signifie une conception entre juillet et août 2020. Or, à ce moment-là, la France sortait tout juste de son premier confinement et les habitants, eux, avaient alors l'impression de revivre. De la même façon, les experts français des chiffres ont constaté une hausse des naissances entre août 2021 et la fin de l'année. Dans ce cas-là, cela fait écho - pour la période de conception - à la sortie du second confinement, en décembre 2020.

Il faut dire que la crise sanitaire avait fortement incité les futurs parents à retarder leur projet de bébé, par peur ou face à un contexte incertain. Mais, l'autre raison, c'était aussi la fermeture - pour cause de confinement - des centres de procréation médicalement assistée.

Le nombre de naissances est en hausse chez les femmes de plus de 30 ans et encore plus chez les femmes de plus de 40 ans, en revanche il est en baisse chez les jeunes (moins de 30 ans). En tout, sur l'année 2021, il y a eu 6.900 naissances de plus que l'année précédente. Cela représente, en moyenne, 24 bébés de plus chaque jour.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info