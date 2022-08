Jade, Gabriel, Emma, Raphaël... Quels prénoms seront les plus donnés en 2023 ?

Quel prénom choisir pour son enfant ? Si L'Officiel des prénoms ne peut pas faire le travail à votre place dans ce choix souvent cornélien, l'ouvrage permet de dégager les tendances à venir sur la question des prénoms. Et le classement de l'édition 2023 a déjà été dévoilé par nos confrères de BFMTV.

Chez les petites filles, c'est le prénom Jade qui devrait être le plus donné par les nouveaux parents. L'année dernière, les autrices Stéphanie Rapoport et Claire Tabarly Perrin avaient déjà classé ce prénom à la première place. Dans son dernier rapport, l'Insee annonçait que "Jade" avait été le prénom le plus donné en 2021. Le podium est complété par les prénoms Louise et Emma. Popularisé au point d'être numéro un dans les années 2000, deuxième de ce classement l'an passé, "Emma" semble encore perdre du terrain.

Chez les garçons, "Gabriel" est toujours aussi populaire. Selon L'Officiel des prénoms, le prénom devrait encore être en tête pour l'année à venir. Comme pour Jade, Gabriel était le prénom le plus donné en 2021, selon l'Insee. Et sa cote ne devrait donc pas fléchir dans les mois à venir. "Léo" et "Raphaël" sont sur les deux autres marches du podium.

La tendance aux prénoms avec peu de lettres se confirme du côté des filles et des garçons. Outre "Charlie", "Gabriel" et "Raphaël", aucun autre prénom ne compte plus de six lettres parmi les vingt premiers des deux classements. L'Officiel des prénoms sera disponible à partir de jeudi 1er septembre.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info