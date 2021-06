Demi et nu : des adjectifs volatiles !

publié le 13/06/2021 à 10:00

Avec son ami demi, l’adjectif nu suit des règles d’accords particulières. Tout dépend de la place où ils se trouvent. Si nu est placé devant le nom, il ne s’accorde pas. On écrit donc : elles vont nu-pieds, ils sont nu-tête, nous courons nu-jambes. Idem dans le nom composé un va-nu-pieds, des va-nu-pieds. Seul le mot pieds prend un s.



Il existe une exception, vous vous en doutiez : la nue-propriété, terme juridique qui désigne le fait de ne pas posséder l’usufruit, l’usage d’un bien. Ce mot s’orthographie avec un e. Et on dit des nus-propriétaires avec un s. Rien à voir avec leur absence de vêtements, mais plutôt avec la nature de leurs droits sur un bien.

Lorsque nu est placé après le nom, on retrouve la règle classique de l’accord avec celui-ci : je marche pieds nus, il a la tête nue, nous marchons jambes nues…

L’expression à nu est une locution adverbiale. Comme tout adverbe, elle est invariable. On écrira donc : ils se sont mis à nu.

Demi n'est pas à moitié capricieux

Le mot demi est encore un peu plus versatile. En gros il suit la même règle. Il est donc invariable lorsqu’il est placé avant le nom (une demi-heure, une demi-part, la demi-lune, une demi-sœur, une demi-portion…) et variable lorsqu’il est après le nom mais attention ! Il ne s’accorde qu’en genre, pas en nombre.

Ça semble étrange mais c’est tout à fait logique : on écrira deux heures et demie, sans s car il s’agit de deux heures plus UNE demi-heure. Même chose si j’écris j’ai rempli trois étagères et demie, il faut accorder en genre (E) mais pas en nombre (PAS DE S) car mes livres occupent trois étagères plus la moitié d'une.

Heureusement que les mots mi et semi ont le bon goût d'être invariables eux !